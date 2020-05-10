Olay iddia!

Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüs ile ilgili komplo teorileri üretilmeye başlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sıklıkla gündeme getirdiği, “Salgın Wuhan kentinde bir laboratuvarda geliştirildi” iddiası dünya gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'den Pompoeo'ya cevap gecikmemiş ve Hua, "Bence bu konuda işler bilim insanlarına ve sağlık çalışanlarına bırakılmalı, iç siyasette avantaj elde etmek isteyen siyasetçilere bırakılmamalı. Sayın Pompeo, sık sık aynı konuda konuşuyor ama hiçbir kanıt sunamıyor. Neden sunamıyor? Çünkü elinde hiç kanıt yok” ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Çin arasında salgının Wuhan'daki bir laboratuvarda insanlar tarafından üretildiği tartışmaları oldukça ciddi bir boyut kazanmış durumda. ABD, Çin'in corona virüsü (COVID-19) tüm dünyaya bilerek yaydığı ve belirli bir nüfusu ortadan kaldırmak amacıyla ürettiğini iddia etmişti. Çin ise bu iddialara oldukça sert bir şekilde cevap vermişti.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Daha önce Çin'in corona virüsünü kasten yaydığını öne süren Trump, "Çin, isteyerek corona virüsünü yaymadı" ifadesini kullandı. ABD'nin Çin'i corona virüsü yaymakla suçladığı bugünlerde İngiltere'den de olay bir iddia geldi. İddiaya göre Çin, corona virüsü belirli insanları öldürmek amacıyla bilerek yaydı.



İngiltere 1. Lig takımlarından Southend United menajerliğini yapan Arsenal'in efsanevi savunma oyuncusu Sol Campell, corona virüsün insan yapımı olduğunu ve belirli insanları öldürmek için tasarlandığını öne sürdü. Sol Campell, "Bu virüs doğal bir hata mı yoksa tasarlanmış bir hata mıydı ...? Ben bu virüsün belirli bir kan grubuna karşı saldırıya geçtiğinden şüpheliyim." yazılı bir tweet attı.

Sol Campell attığı bu tweet sonrası ırkçılık yapmakla suçlandı. Gelen yorumlarda, "Bu kadar sorumsuz olma. Irkçılık tartışmasına dönüşmeyeceğiniz bir şey yok mu?" gibi ifadeler dikkatlerden kaçmadı.