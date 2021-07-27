Ol aşını izle maçını!
ALMANYA'nın Bayern Münih takımıyla Borussia Mönchengladbach arasında Allianz Arena'da oynanacak hazırlık maçı öncesi mobil aşı hizmetiyle korona aşısı yapılacağı duyuruldu.
Yarın Münih'teki stadın önüne gelecek olan aşı otobüsünde Saat 15-18 arası 16 yaş büyüklere aşı imkanı sunulacak. Aşılar için önceden randevu almaya gerek olmadığı belirtilen duyuruda Biontech ile Johnson & Johnson aşıları arasında seçim yapılabileceği ifade edildi. Aşı otobüsünün yeni takım kadrosunun tanıtım günü olan 4 Ağustos Çarşamba günü de aynı yerde saat 11-14 arası aşı için hazır tutulacağı kaydedildi.
12 yaş üstü kişilerin burada yine Biontech veya Johnson & Johnson aşılarından birini olabileceği, ilk aşısını yaptırmış olanların da gerekli şartlar yerine getirilmiş ise ikinci aşıyı olabilecekleri kaydedildi.