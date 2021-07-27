Ol aşını izle maçını!

Yarın Münih'teki stadın önüne gelecek olan aşı otobüsünde Saat 15-18 arası 16 yaş büyüklere aşı imkanı sunulacak. Aşılar için önceden randevu almaya gerek olmadığı belirtilen duyuruda Biontech ile Johnson & Johnson aşıları arasında seçim yapılabileceği ifade edildi. Aşı otobüsünün yeni takım kadrosunun tanıtım günü olan 4 Ağustos Çarşamba günü de aynı yerde saat 11-14 arası aşı için hazır tutulacağı kaydedildi.

12 yaş üstü kişilerin burada yine Biontech veya Johnson & Johnson aşılarından birini olabileceği, ilk aşısını yaptırmış olanların da gerekli şartlar yerine getirilmiş ise ikinci aşıyı olabilecekleri kaydedildi.