Okyanus sıcaklıkları kasırga ve sel riskini artırıyor!

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İKLİM değişikliğinin hava sıcaklıklarını artırdığı uzun süredir biliniyor. Ancak okyanuslardaki ısınma daha yavaş ilerlediği için bugüne kadar fazla dikkat çekmemişti. 2023 yılı itibarıyla dünya genelinde okyanus sıcaklıklarında eşi benzeri görülmemiş rekorlar kaydedildi; özellikle Kuzey Atlantik’te bu durum belirgin hale geldi. Meteoroloji uzmanları, okyanusların büyük enerji depoları olarak işlev gördüğünü ve bu nedenle hava durumunu etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguluyor. Suyun ısınma kapasitesinin, yani enerji depolama yeteneğinin, havaya kıyasla dört kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Ancak okyanusların ısınmasıyla yükselen enerji miktarı, şiddetli hava olayları olarak geri dönebiliyor. İklim krizinin yıllar süren etkileri, zincirleme olarak okyanusların ısınmasına neden olduğu ifade edildi.

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YOĞUN YAĞIŞ OKYANUSLARLA BAĞLANTILI

Okyanusların ısınması, Almanya ve Avrupa kıtasında olumsuz hava koşullarının artmasına yol açacak. Özellikle sonbahar aylarında soğuk hava kütlelerinin güneye inmesiyle birlikte kasırga tehdidinin daha da artacağı belirtiliyor. Akdeniz’de, sonbaharda ortalama 24 derece olan deniz sıcaklığının, son yıllarda eylülde 26, ekimde ise 25 dereceye yükseldiği söylendi. Bu sıcaklık artışı, atmosferin alttan ısınmasına neden olurken, üst atmosfer tabakasının soğuk kalması, sıcak havanın yükselmesine ve büyük fırtına ile yağış olaylarının tetiklenmesine yol açıyor. Meteoroloji uzmanları, Akdeniz bölgesi ve Orta Avrupa’da son 1 yılda yaşanan aşırı yağış ve şiddetli fırtınaların, denizlerin ısınmasının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Almanya’nın, geçen 12 ayda art arda en yağışlı dönemini yaşamasının sıcak okyanuslarla doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda özellikle sonbahar aylarında, ekim ve kasım aylarında, şiddetli yağmur ve fırtına riskinin giderek büyüyeceğine dikkat çekiyor.