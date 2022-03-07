Okuma-yazma bilmeyen annenin yazar kızının imza günü!

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Yazar Emina Temel’in söyleşi ve imza günü Londra’nın Stoke Newington bölgesindeki CheMen Kafe’de ‘sanat etkinlikleri’ kapsamında gerçekleşti.
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YILDIZ Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama mezunu olan ve 2014-2021 yılları arasında Şişli Belediyesi’nde çalışan yazar Emina Temel; ‘Assolist’ ve ‘Garo Nerdesin’ romanlarının yazarı olarak tanınıyor. CheMen kafede dün akşam söyleşi ve imza günü gerçekleştiren Temel, çocukluğuna dair iz bırakan anılarının yazma serüveninde son derece etkili olduğunu belirtirken, “Okuma-yazma bilmeyen bir annenin yazar kızıyım” ifadelerini kullandı. Yazar ve lisanslı boks hakemi olan Temel, konuşmasının ardından okuyucuların kitaplarını imzaladı.
DERİN İZLER BIRAKAN MİLLİ BOKSÖR 2017’de yazdığı ‘Garo Nerdesin’ adını taşıyan ilk romanında Türkiye’nin ilk milli profesyonel boksörü Garbis Zakaryan biyografisini kaleme alan yazar, çocukluğunda okuduğu kitaplardan kendisine yeni bir dünya yarattığını söylüyor. Temel’in ‘Assolist’ adını taşıyan ikinci romanı ise 2021 yılında (Alfa) Mona yayınevi tarafından basılıyor. Temel, yasak bir aşk hikâyesi olan ‘Assolist’ için “Anladım ki aşk, yaşam serüveninin tek gerçeği…” diyor. Üç ay önce Londra’ya göç eden Temel, Londra’da yaşayan ve Türkiye kökenli toplumun edebiyata ve sanata ilgisinin kendisini mutlu ettiğini, söyleşiye katılımdan da çok memnun olduğunu belirtti. Temel, Munzur Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından “Yılın En İyi Çıkış Yapan Genç Yazarı” plaketi sahibi.