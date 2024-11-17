Okuma Günü’nde Türkçe-Almanca kitaplar okundu

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15 Kasım Almanya Federal Okuma Günü’nde, Köln Eğitim Ataşeliği ile Würselen merkezli faaliyetlerini sürdüren Türöffner e.V. derneği ortaklaşa okuma günü etkinliği düzenledi. Würselen’de belediyeye ait sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü Metropolis Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Köln Eğitim Ataşesi Dr. Muhterem Dilbirliği, Aachen Bölge Belediyeler Birliği Sosyal işler sorumlusu Dr. Michael Ziemons ve Würselen Belediye Başkanı Roger Niessen katıldı. Ev sahipliğini ise Türöffner e.V. Yöneticileri Pelin Yiğit ve Cathrin Rentzelmann yaptı.



Okuma günü etkinliğinde Başkonsolos Hüseyin Kantem Al ve Belediye Başkanı Niessen ile Dr Zimons ve Dr. Dilbirliği karşılıklı olarak iki dilde, Türkçe ve Almanca olarak ‘Arkdaşlık’ temalı çocuk hikâyeleri okudular. Tamamı dolu olan salonda aileler çocuklarıyla birlikte iki dilde okunan hikâyeleri büyük bir merak ve heyecanla takip ettiler. Dr. Dilbirliği ve Dr. Zimons’un okuduğu hikâyede, Türkçe ve Almanca sayfaların karışması tatlı bir sürprize yol açtı. Hikâyenin son bölümünde Almanca metni Dr. Dilbirliği okurken, Dr. Zimons’un son bölümü Türkçe okuma gayreti salondan alkış aldı. Etkinliğin sonunda Köln Eğitim Ataşeliği’nin sponsoru olan kolnkutuphane.de tarafından sağlanan Türkçe Kitaplar, kitap kurdu çocuklara dağıtıldı.