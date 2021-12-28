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HABERLERAvrupa Haberleri

Okulların kapatılması ihtimaline karşı tedbir istendi

#Almanya Öğretmenler Birliği#Omikron #Heinz-Peter Meidinger
Okulların kapatılması ihtimaline karşı tedbir istendi

Almanya’da Öğretmenler Birliği, okulların kapanma ihtimaline karşı çocuklara evde ders verebilmek için acil eylem planı hazırlanmasını istedi. ABD’de Omikron varyantının özellikle çocuklar arasında hızla yayılmasına dikkati çeken Öğretmenler Birliği, okulların kapanma ihtimalinin göz önünde bulundurulmasını istedi.

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Okulların kapatılması ihtimaline karşı tedbir istendi
BİRLİK Başkanı Heinz-Peter Meidinger, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, “Beşinci dalga Almanya’ya geldiğinde çok hızlı hareket etmemiz gerekir” dedi. Meidinger ocak ayında uzaktan eğitim veya dönüşümlü eğitim gibi çözümlerin uygulanması durumunda bunun alt yapısının hazır olması gerektiğini söylerken, 7 Ocak’taki korona zirvesinin beklenemeyeceğini ifade etti. Nihai hedefin, okul yılının sonuna kadar mümkün olduğunca düzenli dersleri garanti etmek olduğunu belirten Meidinger, “Bu nedenle, önümüzdeki aylarda okulları tek tek kapatmak zorunda kalmaktansa sert bir tedbirle okulların kısa süreli tamamen kapanması daha iyi olur” dedi. Ancak federal hükümet ise okulların kapanmasına karşı. Hükmet sözcüsü, “Federal hükümetin ve eyaletlerin hedefi, kreşlerin ve okulların açık kalması, çocuk ve gençler için çok önemli olan örgün sınıf eğitiminin devam edebilmesidir” dedi. Berlin başta olmak üzere birçok eyalette ise 3 Ocak’tan itibaren örgün eğitime devam edilecek. Ancak aşı olmayan öğretmen ve öğrenciler haftanın beş günü test yapmak zorunda kalacak.
Okulların kapatılması ihtimaline karşı tedbir istendi
‘HATALI KARARLAR ALINDI’
Almanya PISA Araştırmaları Direktörü Andreas Schleicher de korona krizi nedeniyle okulların kapanmasına karşı olduğunu söyledi: “Uluslararası karşılaştırmada, enfeksiyon durumu zor olduğunda bile okulların açık tutulabileceğini gördük. Eğer bu öncelik olarak görülür ve uygun hazırlıklar yapılırsa mümkün olur. Salgının başlangıcında eğitim alanında bazı hatalı kararlar alındı. Alışveriş merkezleri açık tutuldu ama okullar kapatıldı. Bence artık bu anlayış değişmeli. Okulların kapatılmasının sonuçları çok ağır olur. Evde yeni teknoloji ürünlere sahip ve iyi şartlarda yaşayan, kendi kendine öğrenme konusunda başarılı öğrenciler açısından sorun olmayacak. Ancak öğretmenleri tarafından eğitime alışmış, bağımsız olarak öğrenmeye pek motive olamayan ve evde destekleyici ortamı bulamayan büyük çoğunluk, eğitimde geri kalacak.”

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#Almanya Öğretmenler Birliği#Omikron #Heinz-Peter Meidinger

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