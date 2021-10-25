Okullarda testler sıklaştırılmalı

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OKULLARDA haftada üç kez test yapılmasını öneren Lauterbach, “Delta varyantlı virüsleri en garantili tespit ettiği için antikor testi sabahları yapılmalı, vakaya rastlanması durumunda ise tüm irtibatlı kişiler 5 gün boyunca her gün teste tabi tutulmalıdır” diye konuştu. Bu sayede okullardaki salgının daha kontrol edilebilir hale geleceğini belirten Lauterbach, aynı zamanda öğrencilerin toplu karantinaya alınmasına gerek kalmayacağını dile getirdi. Test uygulamasının artan vakalar karşısında zorunlu olduğunu vurgulayan Lauterbach, sona erdirilmesinin ‘facia’ olacağını belirtti.