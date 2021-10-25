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Okullarda testler sıklaştırılmalı

#Münih#Karl Lauterbach#SPD
Okullarda testler sıklaştırılmalı

SPD’li sağlık politikası uzmanı Karl Lauterbach, tatil sonrası okullarda ciddi anlamda vaka artışı beklediğine dikkati çekerek, federal düzeyde testlerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda gastronomi işletmelerinin de tehlike altında olduğunu belirten Lauterbach, “Okullar gibi buraların da kış aylarında havalandırılması zor olacak. Bu nedenle tüm Almanya genelinde bağlayıcı test uygulaması yapılması gerekir” dedi.

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OKULLARDA haftada üç kez test yapılmasını öneren Lauterbach, “Delta varyantlı virüsleri en garantili tespit ettiği için antikor testi sabahları yapılmalı, vakaya rastlanması durumunda ise tüm irtibatlı kişiler 5 gün boyunca her gün teste tabi tutulmalıdır” diye konuştu. Bu sayede okullardaki salgının daha kontrol edilebilir hale geleceğini belirten Lauterbach, aynı zamanda öğrencilerin toplu karantinaya alınmasına gerek kalmayacağını dile getirdi. Test uygulamasının artan vakalar karşısında zorunlu olduğunu vurgulayan Lauterbach, sona erdirilmesinin ‘facia’ olacağını belirtti.

Okullarda testler sıklaştırılmalı

 

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#Münih#Karl Lauterbach#SPD

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