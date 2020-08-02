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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Okullarda maske şart

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Okullarda maske şart
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Almanya’da 6 eyalette yaz tatili sona eriyor. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, okulların açılması öncesi yaptığı açıklamada okullarda maske şartından yana olduğunu söyledi.

ALMANYA’NIN Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde pazartesi günü, Hamburg’da perşembe günü, gelecek hafta ise Berlin, Brandenburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig Holstein Eyaletleri’nde okullar yeni ders yılına başlıyor. Eyalet eğitim bakanları korona salgını koşullarına rağmen okullarda düzenli derslere başlanmasından yana. Berlin, Bavyera ve Baden Württemberg Eyaletleri okullarda maske şartı istiyor. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek de okullarda düzenli eğitimin yapılabilmesi için maskenin şart olduğunu söyledi.

TENEFFÜSTE KAÇINILMAZ
Welt am Sonntag gazetesine konuşan Federal Eğitim Bakanı Karliczek, derslerde zor olduğu gerekçesiyle eyaletlerin sosyal mesafe kuralından vazgeçilmesi talebini anladığını, ancak düzenli derslerin yapılabilmesi için teneffüslerde okul avlusu ve koridorlarda maske ve sosyal mesafenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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