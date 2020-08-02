Okullarda maske şart

ALMANYA’NIN Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde pazartesi günü, Hamburg’da perşembe günü, gelecek hafta ise Berlin, Brandenburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig Holstein Eyaletleri’nde okullar yeni ders yılına başlıyor. Eyalet eğitim bakanları korona salgını koşullarına rağmen okullarda düzenli derslere başlanmasından yana. Berlin, Bavyera ve Baden Württemberg Eyaletleri okullarda maske şartı istiyor. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek de okullarda düzenli eğitimin yapılabilmesi için maskenin şart olduğunu söyledi.

TENEFFÜSTE KAÇINILMAZ

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Federal Eğitim Bakanı Karliczek, derslerde zor olduğu gerekçesiyle eyaletlerin sosyal mesafe kuralından vazgeçilmesi talebini anladığını, ancak düzenli derslerin yapılabilmesi için teneffüslerde okul avlusu ve koridorlarda maske ve sosyal mesafenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.