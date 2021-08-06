Okullarda karantina uygulanacak mı?

ROBERT Koch Enstitüsü Başkan yardımcısı Lars Schaade, bir sınıfta bir korona vakası görülmesi halinde bile tüm sınıfın karantinaya alınmasını önerdi. Robert Koch Enstitüsü’nün önerisi 16 eyalet eğitimim bakanının bir araya geldiği Eğitim Bakanları Konferansı’nda ele alındı. Ancak Almanya Eğitim Bakanları, RKI’nin önerisine itiraz etti.

‘ORANTISIZ BİR UYGULAMA OLUR’

Schleswig-Holstein eyaleti CDU’lu Eğitim Bakanı Karin Prien, karantina uygulamasının sınırlı ve hedefe yönelik olması gerektiğini kaydetti. Hızlı testlerin devam ettirilmesini isteyen Prien, okullara bu konuda öncelik tanınması gerektiğini ifade etti. Saksonya Eyaleti Eğitim Bakanı Christian Piwarz da bir öğrencinin pozitif olmasından dolayı tüm sınıfın kapatılacak olmasının öğrencilerin eğitim hakkını elinden alan orantısız bir uygulama olacağını ifade etti.



İNSİDANS BAZ ALINMAMALI

Hessen eyaleti de tüm sınıfın karantinaya alınmasına karşı çıkarken Eğitim Bakanları Konferansı’na dönem başkanlığı yapan Britta Ernst de artık 7 günlük insidans değerinin karantina konusunda baz alınmasından vazgeçilmesini istedi. Aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti Başbakan adayı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un eşi olan Britta Ernst, insidans değerinin belirleyici olması konusunda artık yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.