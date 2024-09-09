Okullarda bıçak kontrolü

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ÖZELLİKLE teneffüslerde okullardaki şiddet eylemlerinde önemli ölçüde artış kaydedildiğine dikkat çekilirken, öğretmelerden öğrencilerin kendilerini tehdit ettiği yönünde şikâyetlerin de yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle Almanya’nın bazı kesimlerindeki okullarda yeni eğitim yılıyla birlikte güvenlik görevlileri tarafından bıçak kontrolleri başlatıldığı açıklandı. Velilerin de okullara girişlerde bıçak kontrolü uygulanmasından yana oldukları belirtildi.

BAVYERA’DA YÜZDE 24.5 ARTIŞ

Federal Kriminal Dairesi (BKA) verilerine göre, Bavyera’daki okullarda 2022 yılında 554 şiddet eylemi yaşanırken, bu rakam yüzde 24.5 artış göstererek geçen yıl 690’a yükseldi. Almanya’nın en yoğun nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki okullarda 2022’de 5 bin 407 olan şiddet eylemi sayısı geçen yıl 5 bin 958’e ulaştı. Almanya genelinde ise okullarda geçen yıl 27 bin 470 şiddet eylemi yaşandığına ve bunun bir yıl öncesine göre yüzde 27 artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.