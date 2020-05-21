Okullar tam kapasite açılsın mı?

OKULLARIN açılmasından eyaletler yetkili. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, okulların ve kreşlerin açılmasını savunuyor. Birçok tıp kuruluşu da tam kapasite eğitime girmesi gerektiği görüşünde. Ancak bu konuda uzmanlar arasında görüş ayrılıkları da var. Bazıları çocukların virüs bulaştırma tehlikesinin yetişkinlerden daha fazla olmadığı, bazıları ise tehlikenin çocuklarda çok daha yüksek olduğu görüşünü savunuyor. ÖNCE SAĞLIK

Okul ve kreşlerin daha fazla açılma yarışına karşı uyaran Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ise, “Kreş ve okulların mümkün olduğu kadar çabuk ve tam kapasite açılabilmesini hepimiz istiyoruz. Ama bunun yarış haline dönüşmemesi gerekir. Sağlığın korunması birinci sırada geliyor” dedi. Saksonya Eyaleti bu hafta başından itibaren tüm ilkokul ve anaokullarını açtı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise eyalet olarak okulları kademeli açma kararında ısrarlı olduklarını vurguladı. Söder, çocukların hastalığı bulaştırma tehlikesi konusunda farkli bilimsel görüşler olduğunu, ancak kendilerinin okulların kademeli açılmasına karar verdiklerini vurguladı.