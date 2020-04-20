MEIDINGER, “Virüs konusunda uzmanlar önlemlerin bir yıl daha süreceğini tahmin ediyorsa biz de ‘okullar normal eğitime bir yılda dönemez’ diye düşünmeliyiz” dedi. Okulların eğitime başlamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise Meidinger “Tam okul yerine yarı eğitim yapılmalı” dedi. Eksik kalan derslerin evde yapılmasını öneren Meidinger, birçok eyalet eğitim bakanının bu yıl bazı öğrencilerin ders yapamayacağını ve gelecek eğitim yılında da derslerin bir kısmının olamayacağını hesaba katmadığını da belirtti. BOYKOT ÇAĞIRIS

Almanya’nın bazı eyaletlerinde, lise bitirme sınavlarına hazırlanan öğrenciler için dersler pazartesi başladı. Kimi eyaletlerde gelecek hafta, Bavyera hariç geri kalan diğer eyaletlerde de 4 Mayıs’tan itibaren belli sınıflara giden öğrenciler için okullar açılacak. Bavyera’da ise lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler 11 Mayıs’ta derslere başlıyor. Okulların kademeli açılması üzerine Kuzey Ren Vestfalya’da başlayan boykot çağrısı ülke genelinde yayıldı. Bazı inisiyatifler ve veliler gerekli önlemlerin alınmadığını gerekçe göstererek, ‘çocuklarınızı okula göndermeyin’ çağrısı yaptı.