Okullar kısmen açılıyor

BERLİN’de ilk olarak 400 okuldaki 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri ders başı yapacak. Okula gitme zorunluluğu ise olmayacak. Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde 22 Şubat’tan itibaren 1. ila 6. sınıflar arası öğrenciler ders başı yapacak. 7. sınıf ve üstü öğrenciler ise online eğitimine devam edecek. Bu eyaletlerde bitirme sınıflarındaki öğrenciler de ders başı yapacak. Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde ilkokul öğrencileri 22 Şubat’tan itibaren küçük gruplar halinde okula gidecek. Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde yarından itibaren 1. ve 4. sınıflar arası öğrenciler küçük gruplar halinde derse başlayacak.

Okulların eğitime başlayacağı bütün eyaletlerde sınıflar küçük gruplara ayrılacak. Grupların günlük mü yoksa haftalık mı değişmeli olacağına okullar karar verecek. Okullar, grupları öğleden önce ve öğleden sonra olarak da ikiye ayırabilecek. Tüm öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyacak ve maske takmaya devam edecek. Birçok eyalette öğretmen ve öğrenciler için hızlı test hizmeti sunulacak.