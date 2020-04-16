Okullar kademeli olarak açılıyor

EYALET başbakanları ve kültür bakanlarının Başbakan Angela Merkel ile yaptıkları telekonferansta okulların 4 Mayıs’ta açılması karara bağlandı. Ancak her eyalet derslerin nasıl başlayacağına kendi karar verecek. Alınan prensip karara göre son sınıfla gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek öğrenciler öncelikle okula gidecek. Diğer öğrencilerin durumu henüz belli değil.

BAVYERA’DA 11 MAYIS’TA

Toplantıda 4 Mayıs tarihinin belirlenmesine rağmen, eyaletler birbirlerinden farklı tarihlerde okul kapılarını eğitime açacak. Kuzey Ren Vestfalya’da okullar pazartesi ders başı yapacak. Bu eyalette bitirme sınavları olan öğrenciler öncelikle okula alınacak. Berlin’de lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler için dersler pazartesi başlayacak. 27 Nisan’da ise 10. sınıf öğrencileri okula gidecek. 4 Mayıs’tan itibaren de ilkokulun son sınıf öğrencileri ders başı yapacak. Aşağı Saksonya, Hessen, Thüringen ve Rheinland Pfalz’da 27 Nisan’dan itibaren öğrencilerin okula gitmesi kararlaştırıldı. Baden Württemberg’de bu yıl ve gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek öğrenciler 4 Mayıs’ta okula gidecek. Hamburg ve Bremen’de ise henüz bir tarih belirlenmedi. Koronavirüs’ten en çok etkilenen Bavyera’da okullar mayıs ayının ortasında açılacak. Bavyera’da son sınıfla bitirme sınavları olan öğrenciler 11 Mayıs’ta okula başlayacak. KONSEPT HAZIRLANACAK

Okulların nasıl bir plan içinde açılacağı ise henüz net değil. İki hafta sonra toplanacak 16 eyalet kültür bakanları, bu eğitim döneminde okul işleyişinin nasıl olacağına ilişkin konsept hazırlayacak. Konsept sadece dersleri değil, uyulması gereken hijyen kurallarını ve diğer önlemleri de içerecek. Sınıflarda öğrencilerin oturma düzeni de toplantıda belirlenecek. Yuvalara ise öncelikle çalışmak zorunda olan velilerin çocukları alınacak. TIR ve kamyon sürücülerinin, bilgi işlem alanında çalışanların, çiftçilerin ve market çalışanlarının çocukları yuvaya kabul edilecek. Okulların ve yuvaların açılmasına ilişkin karar alınması üzerine açıklama yapan Alman Öğretmenler Birliği, okullar ile yuvaların açılmadan önce dezenfekte edilmesini istedi.