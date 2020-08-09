Okullar düzenli eğitime hazır mı

ALMANYA’da bazı eyaletler bu hafta ders başı yapıyor. Berlin ve Schleswig Holstein Eyaletleri’nde pazartesi günü okullar başlıyor. Korona gölgesinde sınıflarda düzenli dersler mümkün mü tartışmaları ise dinmiyor. Her eyalet kendi eğitim sisteminden sorumlu olduğu için hijyen koşulları üzerine farklı uygulamalar söz konusu. Bazı eyaletler sadece okul içinde, avluda maske taşınmasını yeterli bulurken, bazı eyaletler derslerde de maske şartı planlıyor. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, 1.5 metre sosyal mesafenin sağlanamadığı yerde maske taşıma şartı getirilmesini talep etti. DÜZENLİ DERS

Tatilden dönen veliler çocukların düzenli derslere başlamasından yana. Korona nedeniyle düzenli dersler yapılamadığı ve dijital derslerle yetinildiği için öğrencilerin ders başı yaparak eğitim açığını gidermesi isteniyor. Federal Eğitim Bakanı Karliczek, Franfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine verdiği demeçte “Bazı öğrencilere dijital ders biçimiyle iyi ulaşamadık” dedi. Federal Eğitim Komisyonu Başkanı Ernst Dieter Rossmann (SPD), yeni ders yılının federal eğitim için bir sınav olacağını söyledi ve eyaletleri okullarda hijyen uygulamasında ortak hareket etmeye çağırdı.

SAĞLIĞIN KORUNMASI İLK SIRADA

Eğitim komisyonu Başkan Yardımcısı Sybille Benning (CDU), “Bizim tanıdığımız bir okul eğitimine şimdilik bir dönüş olmayacak. Çünkü sağlığın korunması ilk sırada geliyor. Ama hijyen kuralları altında okullarda derslere başlanmasının önemi büyük” diye konuştu. Schleswig Holstein Eyaleti Eğitim Bakanı Karin Prien, eyaletler arasında okullarda kim daha sıkı hijyen kuralı uygulayacak yarışmasına karşı uyardı.