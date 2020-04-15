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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Okullar, dükkânlar açılacak mı?

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Okullar, dükkânlar açılacak mı?
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Virüsün yayılma hızını yavaşlatan Almanya’da gözler, bugün Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının telekonferans sistemiyle yapacağı toplantıda.

TOPLANTIDA koronavirüste gelinen nokta değerlendirilecek ve bazı önlemlerin yumuşatılması karara bağlanacak. Almanya’da koronavirüs önlemi olarak gıda ürünleri satan süpermarket ve dükkân dışında tüm iş yerleri ve okullar kapalı. Merkel ve eyalet başbakanları toplantısının gündeminde okulların, restoran, kafe, kitapçı gibi dükkânların açılması konuları var. Ancak bazı eyaletler hızlı bir açılmaya karşı. Şimdi gözler saat 14.00’te başlayacak toplantıya çevrildi.
Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da günlük yeni vaka sayısı iki binin altına, bulaştırma oranı ise yüzde 1.1’e düştü Vakaların sadece yüzde 14’ü hastalığı ağır geçirirken, diğerleri hafif atlatıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden bin 279 kişi 80-89 yaşları arasında. Enstitünün verilerine göre hastaların yüzde 70’i 15-59 yaşları arasında.

 

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