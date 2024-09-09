Okullar açıldı... İşte velilerin dikkat etmesi gerekenler

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* Okul başlamadan önce gerekli tüm malzemelerin tamamlanması çok önemli. Bu liste genellikle okul tarafından verilir. Ayrıca, okulun ilk günü çocuklara ‘Schultüte’ adı verilen özel bir hediye kolisi verilir. Bu koli, genellikle şekerlemeler, oyuncaklar ve okul malzemeleri ile doldurulur. Çocuğunuzu motive etmek için bu geleneği unutmayın.

* Dengeli bir kahvaltı, çocuğun okulda enerjik ve odaklanmış olmasını sağlar. Ayrıca çocuğunuzun öğle yemeği ve atıştırmalıkları için sağlıklı seçenekler hazırlamayı unutmayın. Almanya’da birçok okulda çocuklar kendi atıştırmalıklarını getirir.

* Okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artacağı için, velilerin çocuklarının güvenliğini sağlamak adına trafik kurallarına özen göstermeleri gerekiyor. Çocukların okul servisi veya toplu taşıma kullanmaları durumunda, güzergâh ve zamanlamaları kontrol etmek faydalı olacaktır.

* Yeni eğitim yılına başlamadan önce okul tarafından verilen malzeme listesine dikkat edilmeli. Kitaplar, defterler, kalemler ve diğer gerekli malzemelerin eksiksiz olduğundan emin olunmalı. Ayrıca, dijital eğitim materyallerinin kullanımı arttığı için çocukların tablet veya bilgisayar gibi araçlara erişiminin sağlanması önemlidir.

* Çocukların sağlık kontrolleri yapılmalı, aşıların güncel olduğundan emin olunmalı. Ayrıca, okulların sağlık politikasına uymak için öğrencilerin düzenli sağlık kontrollerine götürülmesi önerilmektedir.

* Yeni eğitim yılında, okulun güncellenmiş kurallarına dikkat etmek ve düzenli olarak okul ile iletişimde kalmak öğrencilerin başarısı için önemlidir. Okul web sitesi ve veli toplantıları bu konuda bilgilendirme sağlar.

* 2024-2025 eğitim yılı boyunca tatil dönemlerini ve resmi tatilleri takip etmek de veliler için önemli olacaktır. İlk büyük tatil dönemi olan ‘Noel Tatili’ 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 6 Ocak 2025’te sona erecek.