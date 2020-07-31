Okullar açılacak ama hazır değil

ALMANYA Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger, yaz tatili sonrası düzenli eğitime başlayabilmesi için okulların tam hazır olmadığını, hijyen taslağının çok belirsiz olduğunu söyledi. Hijyen kurallarına göre sınıfların küçülmesi ve bol bol havalandırılması gerekiyor. Öğretmenler ise derslerde dijital donanım için eğitildi. Bu hazırlıkların yetersiz olduğunu, okulların yeniden kapanması durumunda video konferanslar ve uzaktan eğitim için dijital donanımın her yerde yeterince sağlanamadığını belirten Meidinger, uzaktan eğitimin etkili hale getirilmesi gerektiğini söyledi.