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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 31.07.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Okullar açılacak ama hazır değil

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Okullar açılacak ama hazır değil
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Almanya’da Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde pazartesi günü okullar açılıyor. Bunu diğer eyaletler takip edecek. Eğitim bakanlarının hedefi, salgın nedeniyle yaz tatili öncesi kapanan okullarda düzenli eğitime başlamak. Ancak yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları “Okullar düzenli eğitime ne kadar hazır?” sorusunu gündeme getirdi.

ALMANYA Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger, yaz tatili sonrası düzenli eğitime başlayabilmesi için okulların tam hazır olmadığını, hijyen taslağının çok belirsiz olduğunu söyledi. Hijyen kurallarına göre sınıfların küçülmesi ve bol bol havalandırılması gerekiyor. Öğretmenler ise derslerde dijital donanım için eğitildi. Bu hazırlıkların yetersiz olduğunu, okulların yeniden kapanması durumunda video konferanslar ve uzaktan eğitim için dijital donanımın her yerde yeterince sağlanamadığını belirten Meidinger, uzaktan eğitimin etkili hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

 

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