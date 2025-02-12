Okulda silahlı saldırı şüphesi panik yarattı: Polis geniş çaplı operasyon başlattı!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 15:39
Almanya’nın Hagen kentindeki Liselotte-Funcke Okulu’nda silahlı bir saldırganın olduğu yönünde ihbar alınması üzerine polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırganın 16-18 yaşlarında bir genç olduğu ve hedefinde 16 yaşındaki bir kız öğrencinin bulunduğu söylendi.
OLAY yerine hızla intikal eden güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, hedefteki kız öğrencinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Polis sözcüsü konuyla ilgili Bild’e yaptığı açıklamada, “Olayda söz konusu olan kız öğrenci şu an güvende ve ifadesi alınıyor. Şu anda kent merkezinde şüpheliyi arıyoruz” dedi. Şüphelinin kimliği hakkında bilgi verilmedi.ÇOK SAYIDA DEVRİYE ARACI KATILDI
Şehir merkezine kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Operasyona çok sayıda devriye aracı, özel kuvvet ekipleri ve bir helikopter katıldı. Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, diğer öğrencilerin güvende olduğu ve olaydan etkilenen öğrencilere psikolojik destek sağlandığı belirtildi.