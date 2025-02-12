Okulda silahlı saldırı şüphesi panik yarattı: Polis geniş çaplı operasyon başlattı!

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OLAY yerine hızla intikal eden güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, hedefteki kız öğrencinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Polis sözcüsü konuyla ilgili Bild’e yaptığı açıklamada, “Olayda söz konusu olan kız öğrenci şu an güvende ve ifadesi alınıyor. Şu anda kent merkezinde şüpheliyi arıyoruz” dedi. Şüphelinin kimliği hakkında bilgi verilmedi.



Şehir merkezine kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Operasyona çok sayıda devriye aracı, özel kuvvet ekipleri ve bir helikopter katıldı. Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, diğer öğrencilerin güvende olduğu ve olaydan etkilenen öğrencilere psikolojik destek sağlandığı belirtildi.