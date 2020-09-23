‘Okulda katliam olacak’ alarmı panik yarattı

EDİNİLEN bilgiye göre kentin güney semtlerinden Lankwitz’deki Bröndby Okulu’nun spor salonunda öğlen saatlerinde alarm çaldı. Alarm bir anda büyük paniğe yol açtı. Spor salonu görevlisi durumu okul müdürüne bildirince müdür de polise ihbarda bulundu. Öğrenciler salondan çıkarılarak sınıflarına gönderildi. Emniyet, okula silahlı saldırı olacağı ihtimalini düşünerek çok sayıda polisi okula yönlendirdi. Okulun çevresi önce güvenlik çemberine alındı. Ardından okula çıkan tüm sokak ve caddeler kapatıldı. Bölgede sefer yapan toplu taşıma araçları başka caddelere yönlendirildi. Yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de okula gönderildi. Tüm bu önlemler alınırken öğrenciler de kendi sınıflarına kapatılarak çıkmamaları yönünde uyarıldılar.

TWITTER’DAN PAYLAŞILDI

Polis aramaya önce spor salonundan başladı. Ardından tek tek sınıfları gezerek şüpheli bir durumun ve kişinin olup olmadığını araştırdı. Berlin emniyetinin resmi Twitter sayfasında ise an ve an öğrencilerin panik olmamaları ve emniyet görevlilerin okulda olduğuna yönelik mesajlar paylaşıldı. Twitter üzerinden öğrencilere yapılan çağrılarla sabırlı olmaları ve sosyal medya hesaplarında fotoğraf ve görüntü paylaşmamaları da istendi. Yapılan tüm inceleme ve aramalarda okulda şüpheli bir durumun olmadığı tespit edildi. Teker teker alınan güvenlik önlemleri de kaldırıldı.