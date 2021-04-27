Oktoberfest’in kaderi mayısta belli olacak!

MÜNİH Belediye Başkanı Dieter Reiter, “Dürüst olmak gerekirse, bu konuda umudum her hafta azalıyor” diyerek bu şartlarda festivalin mümkün olmadığını ifade etti. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, belediye başkanı gibi ilk festivalin gerçekleşmesiyle ilgili şüpheleri bulunduğunu kaydetse de yine de açık kapı bıraktı. Eyalet başbakanı ve belediye başkanı mayıs ayında bir araya gelerek ortak bir karar verecekler. Dünyanın uzun süreli en büyük açık hava festivallerinden biri olan Oktoberfest’in yıllık değerinin 1.2 milyar euro olduğu belirtildi.