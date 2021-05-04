Oktoberfest’in kaderi belli oldu: İptal

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU) ile Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD) istişare sonucu alınan karar doğrultusunda festivalin bu yıl da yapılamayacağını söylediler. Ortak yapılan toplantıdan sonra konuşan Markus Söder, iptal kararının anlaşılır olduğunu vurgulayarak, festivali ziyaret eden milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atmanın doğru olamayacağını dile getirdi. Belediye Başkanı Dieter Reiter de aynı görüşte olduğunu belirterek, ortak bir karar almanın yerinde olduğunu söyledi.

26 KEZ İPTAL EDİLDİ

Münih’in iptal nedeniyle 1 milyar 200 milyon euro gelirden olacağını kaydeden Belediye Başkanı, insan sağlığının öncelikli olduğunu vurguladı. Eyaletteki diğer benzer halk şenliklerinin de gerçekleşemez durumda olduğunu kaydeden Söder, konuyla ilgili olarak yerel yönetimlere bu yönde tavsiyede bulunacaklarını dile getirdi. Tarihi 210 yıl öncesine dayanan Münih Bira Festivali, savaş ve salgın hastalıklar nedeniyle daha önceki yıllarda da 26 kez iptal edilmişti.











