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Oktoberfest’in ikonik yüzünden geriye sadece kocaman gülümseme kaldı!

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#ALMANYA#Barbara Stadlhuber#AVRUPADAN HABERLER
Oktoberfest’in ikonik yüzünden geriye sadece kocaman gülümseme kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 16:04

Almanya’nın dünya çapındaki en büyük açık hava festivali olan Oktoberfest’le özdeşleşen ve festivalin ikonik tanıtım yüzü haline gelenBarbara Stadlhuber, 49 yaşında hayata veda etti. Oktoberfest’te ‘Wiesn-Babsi’ olarak tanınan Stadlhuber, geçen cuma günü kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti. Acı haberi babası duyurdu.

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BARBARA Stadlhuber, 2005 yılında Oktoberfest’te çekilen bir fotoğrafla tanınmıştı. Elinde bira bardağı, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle dünyaya yayılan fotoğraf, onun hayatını değiştirdi. Bir fotoğrafçının objektifine yansıyan bu gülen yüz, İngiltere’nin The Sun gazetesinden Hindistan’daki Financial Times’a kadar birçok uluslararası yayın tarafından basıldı. Dünya geneline yayınlanan fotoğrafla meşhur olan Barbara Stadhulber, bir gazete tarafından “En Güzel Alman” ilan edildi. Ancak Stadlhuber aslında Avusturyalıydı.

MÜTEVAZI OLMAYI SEÇTİ
Ancak şöhrete rağmen Barbara Stadlhuber mütevazı hayatına devam etti. Stadlhuber, ailesine ait otelde çalışmayı sürdürdü ve Oktoberfest’te garsonluk yapmayı yıllar önce bıraktı. Stadhulber’in 14, 19 ve 20 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor. Stadlhuber’in ölümü, Oktoberfest camiasında da derin üzüntü yarattı. Meşhur Oktoberfest çadırının sahibi Silja Steinberg, ölümüyle ilgili olarak “O, çadırımızın kalbi ve ruhuydu. Herkes için her zaman nazik bir sözü olan harika bir insandı” mesajı yayımladı. Barbara Stadlhuber’in cenazesi, 1 Mart’ta memleketi Kremsmünster’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Oktoberfest’in ikonik yüzünden geriye sadece kocaman gülümseme kaldı


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#ALMANYA#Barbara Stadlhuber#AVRUPADAN HABERLER

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