Oktoberfest’in ikonik yüzünden geriye sadece kocaman gülümseme kaldı!

Haberin Devamı

BARBARA Stadlhuber, 2005 yılında Oktoberfest’te çekilen bir fotoğrafla tanınmıştı. Elinde bira bardağı, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle dünyaya yayılan fotoğraf, onun hayatını değiştirdi. Bir fotoğrafçının objektifine yansıyan bu gülen yüz, İngiltere’nin The Sun gazetesinden Hindistan’daki Financial Times’a kadar birçok uluslararası yayın tarafından basıldı. Dünya geneline yayınlanan fotoğrafla meşhur olan Barbara Stadhulber, bir gazete tarafından “En Güzel Alman” ilan edildi. Ancak Stadlhuber aslında Avusturyalıydı.

MÜTEVAZI OLMAYI SEÇTİ

Ancak şöhrete rağmen Barbara Stadlhuber mütevazı hayatına devam etti. Stadlhuber, ailesine ait otelde çalışmayı sürdürdü ve Oktoberfest’te garsonluk yapmayı yıllar önce bıraktı. Stadhulber’in 14, 19 ve 20 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor. Stadlhuber’in ölümü, Oktoberfest camiasında da derin üzüntü yarattı. Meşhur Oktoberfest çadırının sahibi Silja Steinberg, ölümüyle ilgili olarak “O, çadırımızın kalbi ve ruhuydu. Herkes için her zaman nazik bir sözü olan harika bir insandı” mesajı yayımladı. Barbara Stadlhuber’in cenazesi, 1 Mart’ta memleketi Kremsmünster’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.