Oktoberfest tartışması: ‘Maskeli bir festival düşünemiyorum’

FESTİVAL yöneticisi Clemens Baumgaertner pandemi nedeniyle son iki yıldır iptal edilen festivalin gelecek yıl mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söylerken, Münih Teknik Üniversitesi salgın sorumlusu Christoph Spinner, kalabalık ve büyük festivallerin gelecek yıllarda da yapılmasının zor olduğuna dikkati çekti.

BAĞLAYICI BİR KARAR MÜMKÜN DEĞİL

Aynı zamanda Münih Ekonomi Direktörü olan Festival Başkanı Baumgaertner, komple aşı olan herkesin katılabileceği bir festivalin mümkün olduğunu belirterek, “Ancak maskeli ve sosyal mesafeli bir bira şenliği düşünemiyorum” dedi. Münih Teknik Üniversitesi’ne bağlı Rechts der Isar Kliniği’nin pandemi sorumlusu Dr. Christoph Spinner ise, devamlı yeni varyantların ortaya çıktığı şu anki duruma göre gelecekteki büyük şenlikler hakkında bağlayıcı bir karar almanın mümkün olmadığını söyledi.

ÖNLEMLER ALINIRSA...

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD) ise daha önce yaptığı açıklamada geleneksel olarak Eylül-Ekim aylarında yapılan şenliğin gerekli önlemler alındıktan sonra kısıtlamalı olarak düşünülebilineceğini duyurmuştu.