Oktoberfest başlıyor! 6 milyon ziyaretçi bekleniyor

Gülay YILMAZ / MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 17:51
Almanya’nın Münih kentinde 1810 yılından beri kutlanan Oktoberfest ‘Bira Festivali’ cumartesi günü başlıyor. Bu yıl 189’uncusu kutlanacak festival, 16 gün sürecek ve 6 Ekim Pazar günü saat 23.30’da sona erecek.
DÜNYANIN en büyük bira festivali olan ‘Oktoberfest’, her yıl olduğu gibi bu yıl da, yaklaşık 1000 kişilik katılımcıyla, bira fabrikalarının çiçeklerle süslenmiş arabaları, festival çadırlarındaki müzik grupları ve folklor gruplarının yürüyüşüyle başlayacak. İlk bira içimi, saat 12.00’de Belediye Başkanı Dieter Reiter’in bira fıçısına musluk çakmasıyla başlayacak. Bu yıl 189’uncusu düzenlenecek festivale dünyanın her yerinden yaklaşık 6 milyon ziyaretçi bekleniyor.
EL TİPİ DEDEKTÖRLER KULLANILACAK
21 Eylül’de başlayıp 6 Ekim’e kadar sürecek festivalin güvenliğini sağlamak üzere 600 resmi polisle yaklaşık 1500 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Ayrıca festival alanına güvenliği sağlamak için yerleştirilen kamera sayısı da artırıldı ve ilk kez şüpheye dayalı rastgele kontrollerde el tipi metal dedektörleri kullanılacak. Yaklaşık 13 bin kişinin çalışacağı festivalde, hafta içi saat 10.00’dan itibaren bira satışına başlanacak ve saat 22.30’a kadar sürecek. 23.30’da ise çadırlar ve festival alanı kapanacak. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günlerinde ise bira satışı saat 09.00’da başlayacak. Buna karşılık, Oidn Wiesn
’deki çadırların ve Lunapark oyun alanlarının bir saat daha uzun yani 23.30’a kadar açık kalmasına izin verilecek. Ancak bira 22.30’a kadar servis edilecek. Biranın litresi bu yıl 14 Euro 73 Cent ila 18 Euro 40 Cent arası olacak.