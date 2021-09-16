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Oktoberfest artık tescillendi

#Oktoberfest#İsim Hakkı#Avrupadan Haberler
Oktoberfest artık tescillendi

Avrupa Birliği çapında marka tescilinden sorumlu olan Fikri Mülkiyet Kurumu (EUIPO) dünyanın en büyük açık hava etkinliklerinden biri olan geleneksel Oktoberfest’in isim hakkını tescilledi. Münih Belediyesi’nin yaptığı başvuruyu değerlendiren EUIPO, 2026 yılına kadar markanın Münih belediyesinde olduğunu onayladı.

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MERKEZİ İspanya’da bulunan EUIPO, Münih belediyesine ait marka tescilini internete sayfasından duyurdu. Münih Belediyesi Oktoberfest kelimesinin kullanımı üzerinden ticari kazanç elde etmek isteyenleri engellemeyi ve markanın korunmasını hedefliyor. Marka tescili Oktoberfest’in sabun ürünlerinden turizm reklamlarına, kredi kartlarından ürün kiralama reklamlarına kadar toplam 22 ‘Ürün sınıflandırma’ kategorisinde kullanımını engelliyor.

BAVYERA KÖKENLİ
Ticari marka yasası kapsamında Bavyera kökenli bu kavram artık neredeyse kapsamlı bir şekilde korunma altına alınmış oldu. Belediye yönetimi ‘Münih Oktoberfest’ ve ‘Oktoberfest Münih’ terimlerini de koruma altına aldı.

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#Oktoberfest#İsim Hakkı#Avrupadan Haberler