Öğretmenler Birliği’nden bir garip öneri: Gönüllü sınıf tekrarı yapsınlar

KORONAVİRÜS krizinin ne kadar süreceği de kestirilemiyor. Öğrencilerin ne zaman okula başlayacağı da öngörülemiyor. Paskalya Bayramı’ndan sonra ders başı yapılıp yapılmayacağının da ucu açık. 19 Nisan’da eyalet ve federal hükümet temsilcileri krizle ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirilecek. Bunun sonucunda da yeni kararlar alınacak. Yeniden ders başı bile yapılsa bazı eyaletlerde neredeyse 2019-2020 eğitim döneminin sonuna gelindi. Haziran’ın ortasında okulların yaz tatiline gireceği eyaletler var. Eğer derslere verilen ara uzatılırsa bu durumda bu eyaletlerde yeniden ders başı yapılmadan tatil başlayacak.

GÖNÜLLÜ KARAR VERSİNLER

Eğitimin aksamasının önemli sorun olduğunu söyleyen Eğitim Bakanları Konferansı Başkanı Stefanie Hubig “Bizim için öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı öncelikli” dedi. Hubig’in bu açıklaması eğitime verilen aranın sürebileceği şeklinde yorumlandı. Eğitimdeki aksamanın öğrencilerin bilgi edinmesini engellediğine işaret eden Federal Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger ise “Biz eğitimdeki performansları düşük olan öğrencilerin velilerine, çocuklarının gönüllü olarak sınıf tekrarlamalarını öneriyoruz. Aksi taktirde büyük bilgi eksikliğiyle bir üst sınıfa geçecekler. Bu da onların öğrenimini zorlaştırır. Aynı durum seviyeleri sınıf ortalamasının altında olan öğrenciler için de geçerli. Sınıf tekrarlamak bu durumdaki öğrenciler için avantaj olacaktır” dedi.