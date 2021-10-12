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Öğretmenle ‘sen’li ‘ben’li olur mu?

#SPD#Jusos Berlin Gençlik Teşkilatı#AVRUPADAN HABERLER
Öğretmenle ‘sen’li ‘ben’li olur mu

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Jusos Berlin Gençlik Teşkilatı, öğretmen-öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmak ve eğitimdeki özgürlüğe vurgu yapmak amacıyla öğrencilerin öğretmenlerine “Sen” diye hitap edebilmesine izin verilmesini istedi.

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Jusos, böylelikle öğretmen-öğrenci arasında daha fazla güven oluşacağını ve bunun da notlara yansıyacağını gerekçe gösterdi. Öğrencinin, öğretmenine “Sen” diye hitap etmesiyle otoritenin ortadan kalkmayacağı vurgulandı. Bu şekildeki uygulamanın pilot proje olarak hayata geçirilmesini isterken, uygulamaya öğrencilerin de yer aldığı okul kurullarının karar vermesini talep eden Jusos, ayrıca öğretmenin sınıfa girdiği zaman öğrencilerin selam verirken ayağa kalkmasına da gerek olmadığın belirterek, bu uygulamanın da kaldırılmasını istedi
Jusos, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinavya ülkelerinde öğrencilerin öğretmenlerine isimleriyle hitap etmesinin normal olduğuna dikkati çekerken bu ülkelerin PISA sıralamasında üst sıralarda olduğunu hatırlattı. Jusos’un hazırladığı öneri raporunda öğretmene “Sen” diye hitap etmenin eğitimde başarıyı düşürmeyeceği vurgulandı. Almanya’da okul yasasında öğretmene nasıl hitap edileceğiyle ilgili düzenleme yer almıyor.

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#SPD#Jusos Berlin Gençlik Teşkilatı#AVRUPADAN HABERLER