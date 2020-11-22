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BERLİN
Haber Giriş: 22.11.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

‘Öğretmen ve öğrencilere ücretsiz FFP2 maskesi verilsin’

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‘Öğretmen ve öğrencilere ücretsiz FFP2 maskesi verilsin’
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Almanya’da Eğitim Sendikası Başkanı Marlis Tepe, hükümetten koronaya karşı korunmaları için öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz FFP2 maskesi verilmesini istedi.

ÖĞRETMENLERİN arzu etmesi halinde daha güvenli olan FFP2 maskeleri dağıtılmasını isteyen Eğitim Sendikası Başkanı Tepe, Funke Medya Grubu’na verdiği demeçte, çalışanlar, çocuk ve gençler için gerekli sağlık tedbirlerinin işverenin görevi olduğunu vurguladı. Tepe, eğitimin de bir hafta bir sınıfın yüz yüze, diğer sınıfın online ders olarak yapılması taleplerini yineledi. Sendika geçen hafta 300 bin öğrenci, 30 bin civarında öğretmene koronavirüs bulaştığını açıklamıştı.

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