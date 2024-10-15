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Öğretmen açığı derinleşecek!

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#AVRUPADAN HABER#GEW#Lisa Paus
Öğretmen açığı derinleşecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:52

Almanya Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), okullardaki öğretmen açığının, tam gün eğitim ve bakım hakkının yürürlüğe girmesiyle daha da derinleşmesinden endişe ediyor. GEW Başkanı Maike Finnern, yaptığı açıklamada, “2030 yılına kadar 110 binden fazla öğretmen ile çocuk ve gençlik hizmetlerinde çalışan yüz binlerce uzman eksik olacak” dedi.

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FINNERN, tam gün eğitim ve bakım sisteminin büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu adımın Almanya’daki eğitim sistemini kalıcı olarak güçlendirebileceğini söyledi. Ancak sadece öğretmen değil, aynı zamanda pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve okul psikoloğu açığı da olduğunu vurguladı. Bu nedenle, tam gün eğitim sisteminin cazip bir iş alanı haline gelmesi için nitelikli eğitimler ve iyi çalışma koşulları sağlanması gerektiğini dile getirdi. Yaklaşık üç yıl önce federal hükümet ve eyaletler, ilkokullarda tam gün bakım hakkını uzun müzakereler sonucunda kabul etmişti. Federal hükümet, gerekli yatırımlar için 3 milyar Euro ayırdı. Bu düzenleme ilk olarak 2026/2027 eğitim yılında birinci sınıf öğrencileri için geçerli olacak, ardından 2029/2030 eğitim yılında dördüncü sınıfa kadar genişletilecek. Federal Aile Bakanı Lisa Paus, bu düzenlemenin özellikle annelerin iş ve aile hayatını daha iyi dengelemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Paus, “Daha fazla tam gün eğitim, yüksek çalışma saatleri ve aile yaşamını bir arada yürütmek için hayati önemde” dedi.

Öğretmen açığı derinleşecek

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#AVRUPADAN HABER#GEW#Lisa Paus

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