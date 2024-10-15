Öğretmen açığı derinleşecek!

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FINNERN, tam gün eğitim ve bakım sisteminin büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu adımın Almanya’daki eğitim sistemini kalıcı olarak güçlendirebileceğini söyledi. Ancak sadece öğretmen değil, aynı zamanda pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve okul psikoloğu açığı da olduğunu vurguladı. Bu nedenle, tam gün eğitim sisteminin cazip bir iş alanı haline gelmesi için nitelikli eğitimler ve iyi çalışma koşulları sağlanması gerektiğini dile getirdi. Yaklaşık üç yıl önce federal hükümet ve eyaletler, ilkokullarda tam gün bakım hakkını uzun müzakereler sonucunda kabul etmişti. Federal hükümet, gerekli yatırımlar için 3 milyar Euro ayırdı. Bu düzenleme ilk olarak 2026/2027 eğitim yılında birinci sınıf öğrencileri için geçerli olacak, ardından 2029/2030 eğitim yılında dördüncü sınıfa kadar genişletilecek. Federal Aile Bakanı Lisa Paus, bu düzenlemenin özellikle annelerin iş ve aile hayatını daha iyi dengelemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Paus, “Daha fazla tam gün eğitim, yüksek çalışma saatleri ve aile yaşamını bir arada yürütmek için hayati önemde” dedi.