‘Öğrenmede güçlük çeken öğrenciler sınıf tekrarlamalı’

BAŞKAN Heinz Peter Meidenger, korona salgınıyla mücadelede kararlar alınırken sadece virüse karşı önlemlerin düşünüldüğünü belirterek “Alınan kararlar eğitim yılının yarısında ders yapmamak anlamına geliyor. Almanya genelinde öğrenmede zorluk çeken öğrencilere çağrı yapılarak sınıflarını bir yıl tekrarlanması istenmesi gerekir” dedi. Eksik dersler nedeniyle sene sonu öğrencilerin bir bölümünün yıl sonu sınavlarını veya lise bitirme sınavı Abitür’ü başaramayacaklarını belirten Meidenger “En sonunda sınavlara takılacaklar. Öğrenciler gerekli donanımı almadan okullardan ayrılacak. Bu da onların tüm yaşantılarını olumsuz etkiler” dedi.





DURUM GEÇİŞTİRİLMEMELİ

Meidenger, ‘eğitim durumları o kadar da kötü değil’ denilerek sorunun geşirtirilmesini de eleştirdi. Derslerin okullarda işlenmemesi nedeniyle özellikle sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Meidenger, sınıf tekrarının öğrencilere önemli avantajlar sağlayabileceğinin de altını çizdi. Meidenger, Başbakan Angela Merkel ile eyalet eğitim bakanlarının okullarla ilgili plan yapmamakla da suçladı. Meidenger “Bu yılı ve gelecek eğitim yılını kapsayan ve bir bütünlük oluşturan konsept oluşturulmalı. Eğitim sisteminin samimice incelenip eksiklerinin giderilmesine gereksinim duyuluyor” dedi.

EĞİTİM SENDİKASI DA TEPKİLİ

Salı günü Başbakan Angela Merkel’ın başkanlığında video görüntülü toplantıya katılan 16 eyaletin başbakanları yuvaların ve okulların 14 Şubat’a kadar kapalı kalmasını kararlaştırmıştı. Kapanma kararında anne ve babaları çalışmak zorunda olan çocukların yuvalara gidebilmesi ise istisnai tutulmuştu. Merkel, okulların eğitime ancak 100 bin nüfusta vaka sayısı 50’nın altına düşmesi durumunda devam etmesinden yana. Ancak eyalet başbakanları ekonomik gerekçelerle Merkel’in bu düşüncesine karşı çıkıyor. Eğitim ve Bilim Sendikası ‘GEW) de eğitimde ülke genelinde tek tip kuralların uygulanmasını talep etti. GEW Başkanı Marlis Tepe “Okulların ve yuvaların açık, anlaşılır bir stratejiye ve güvenilir bir plana ihtiyaç var. Okullarda hangi vaka sayılarında hangi önlemlerin alınması gerektiğinin belirlenmeli” dedi.