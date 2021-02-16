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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Öğrencilerin geleceğini çalan hırsız yakalandı

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Öğrencilerin geleceğini çalan hırsız yakalandı
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Berlin Eğitim Senatörlüğü’nün, dar gelirli ailelerden gelen öğrencilere ücretsiz dağıtılmak üzere bir ilkokula gönderdiği 242 adet iPad’i çalan hırsızın kimliği belirlendi. Okulun temizliğini yapan 26 yaşındaki Leonarda D.’nin gece vakti tabletleri alıp mini bir nakliyat aracına yükleyerek kaçtığı tespit edildi.

YAKLAŞIK 100 bin euro değerindeki tabletlerin çalınması üzerine Berlin Polisi Twitter hesabından, “Çocukların geleceklerini dijital olarak şekillendirme şansını elinden aldınız. Utanın” paylaşımında bulununca, olay ülke gündemine taşınmıştı. Birçok ünlü sosyal medya hesabından hırsızlığı lanetlerken, çocukların eğitimine destek için çağrıda bulunmuştu. Polisin, elektronik şifreli iPad’in açılmasından sonra alınan sinyal üzerine zanlının yerini tespit ettiği belirtildi. Zanlının Sırp vatandaşı olduğu ve bir temizlik şirketinde çalıştığı belirlendi. Yaklaşık 4 yıldır Almanya’da yaşayan zanlının evinde ve diğer 4 adreste yapılan aramalarda iPad’lere ulaşılamadı. Sorgulamasında suçlamalar hakkında konuşmayan Leonardo’nun suç ortağının araştırıldığı belirtildi.

Öğrencilerin geleceğini çalan hırsız yakalandı

Öğrencilerin geleceğini çalan hırsız yakalandı

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