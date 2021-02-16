Öğrencilerin geleceğini çalan hırsız yakalandı

YAKLAŞIK 100 bin euro değerindeki tabletlerin çalınması üzerine Berlin Polisi Twitter hesabından, “Çocukların geleceklerini dijital olarak şekillendirme şansını elinden aldınız. Utanın” paylaşımında bulununca, olay ülke gündemine taşınmıştı. Birçok ünlü sosyal medya hesabından hırsızlığı lanetlerken, çocukların eğitimine destek için çağrıda bulunmuştu. Polisin, elektronik şifreli iPad’in açılmasından sonra alınan sinyal üzerine zanlının yerini tespit ettiği belirtildi. Zanlının Sırp vatandaşı olduğu ve bir temizlik şirketinde çalıştığı belirlendi. Yaklaşık 4 yıldır Almanya’da yaşayan zanlının evinde ve diğer 4 adreste yapılan aramalarda iPad’lere ulaşılamadı. Sorgulamasında suçlamalar hakkında konuşmayan Leonardo’nun suç ortağının araştırıldığı belirtildi.