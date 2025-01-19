Ögrencilerden Kız Kulesi etkinliği

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ETKİNLİK kapsamında EBA üzerinden Kız Kulesi ile ilgili bilgiler dinlendi ve “Üsküdar’a Gider İken” adlı şarkı eşliğinde İstanbul’un kültürel atmosferi sınıf ortamına taşındı. Türk kültürüne dair farkındalık kazandıran bu anlamlı etkinlik için öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. Yasemin Yıldız’ın bu anlamlı etkinliği, sadece bilgi aktarımının ötesine geçerek, öğrencilerin Türk kültürü ve tarihine dair farklı farkındalıklar kazanmalarına yardımcı oldu. Öğrencilerin Kız Kulesi gibi sembolik bir yapıyı öğrenmeleri, onların kendi kimliklerini ve kültürel miraslarını daha iyi anlamalarını sağlıyor. Ayrıca, bu tür etkinlikler, öğrencilerin sanatsal yönlerini de geliştirmelerine olanak tanıyor. Öğretmene ve öğrencilerine bu anlamlı çalışmaları için teşekkür edilmesi, eğitimin önemini ve öğretmen-öğrenci iş birliğini pekiştiren bir yaklaşım oldu. Bu tür etkinlikler, geleceğin bireylerini yetiştirmede büyük bir rol oynar ve genç nesillerin kültürel bilinçlenmelerine katkıda bulunur. Yasemin Yıldız’ın çabaları, öğrencilerin sadece akademik bilgi edinmelerine değil, aynı zamanda kültürel değerleri içselleştirmelerine de yardımcı oldu. Bu tür projelerin devam etmesi, Türk kültürünün zenginliğinin gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir önem taşıyor.