Öğrenciler mezun olamama tehlikesiyle karşı karşıya

OKUL bitirme sınavlarını veremeyen, böylece mezun olamayan öğrenci oranı 2019 yılında yüzde 8 olarak belirlenmişti. Çok sayıda ortaokul ve lise, bitirme sınavlarının yapılıp yapılmayacağına bir an önce açıklık getirilmesini istiyor. Mayıs ayında başlaması planlanan devlet sınavlarına 200 bin dolayında öğrenci katılacak. Geçen yıl öğrenciler merkezi sınavlara katılmadan mezun olabilmişlerdi. Eğitim Bakanı Arie Slob’un sınavlar konusunda 15 Şubat tarihine kadar bir karar vermesi bekleniyor.