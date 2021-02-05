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Avrupa
Ünal ÖZTÜRK, HÜRRİYET / Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 05.02.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Öğrenciler mezun olamama tehlikesiyle karşı karşıya

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Öğrenciler mezun olamama tehlikesiyle karşı karşıya
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Hollanda’da okulların koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olmasının öğrencilerin derslerinde geri kalmalarına yol açtığına işaret edilerek, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 40’ının bu yıl mezun olamayabileceği belirtildi.

OKUL bitirme sınavlarını veremeyen, böylece mezun olamayan öğrenci oranı 2019 yılında yüzde 8 olarak belirlenmişti. Çok sayıda ortaokul ve lise, bitirme sınavlarının yapılıp yapılmayacağına bir an önce açıklık getirilmesini istiyor. Mayıs ayında başlaması planlanan devlet sınavlarına 200 bin dolayında öğrenci katılacak. Geçen yıl öğrenciler merkezi sınavlara katılmadan mezun olabilmişlerdi. Eğitim Bakanı Arie Slob’un sınavlar konusunda 15 Şubat tarihine kadar bir karar vermesi bekleniyor.

Öğrenciler mezun olamama tehlikesiyle karşı karşıya

 

 

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