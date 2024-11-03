Öğrenci ve velilerden Türkiye ziyareti

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DERNEK Başkanı Mümin Karaca’nın başlattığı ve öğretmen Dr. Bayram Tamtürk’ün katkıda bulunduğu proje, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildi. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden 19 kişilik öğrenci ve veli grubu, Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı buldu. Ankara’dan başlayan gezide önce YTB ziyaret edildi. YTB’den Sümeyye Osmanoğlu çocukları kabul etti ve onlara hediyeler verdi. Ardından Anıtkabir ve Gazi Meclis gibi önemli mekânlar rehber eşliğinde ziyaret edildi. Ankara’dan sonra Bursa’ya geçen grup, burada Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini yansıtan mekânları keşfetti. Çanakkale’de ise Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı alanlar ziyaret edilerek rehberlerden savaşın detayları öğrenildi. Son olarak İstanbul’a geçen grup, burada şehrin tarihi dokusunu yansıtan yapıları gezerek Türkiye turunu tamamladı. Katılımcılar, “Tarihi ve kültürel yerleri sosyal medyadan görmekten öte canlı görmek bizleri çok duygulandırdı” diyerek yaşadıkları duyguları dile getirdiler.