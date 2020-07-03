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Avrupa
Ali VARLI / Fotoğraflar: Facebook, Kirchbichle İtfaiyesi
Haber Giriş: 03.07.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Oğlunun gözü önünde öldürmüş

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Oğlunun gözü önünde öldürmüş
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25 Haziran’da eşi tarafından öldürülüp Avusturya’nın Tirol bölgesi’ndeki öldürülen Inn Nehri’ne atılan Bircan Dever Ünal’ın cansız bedenine hâlâ ulaşılmadı.

Oğlunun gözü önünde öldürmüşAKINTI nedeniyle arama çalışmaları zor şartlarda yürütülürken, Avusturya gazetelerinde cinayetle ilgili yeni bir bilgi yer aldı. 33 yaşındaki Taylan Ünal’ın 31 yaşındaki eşi Bircan Ünal Dever’i iki yaşındaki oğlunun yanında boğduğu belirtildi. Cinayet sonrası küçük çocuğu evde yalnız bırakan katil zanlısı, eşinin cesedini siyah torbanın içine koydu. Ardından otomobiline yükledi ve Inn Nehri’nde akıntının en güçlü olduğu noktadan suya attı. Gazetelerde yazan haberlere göre zanlı, polis sorgusunda para nedeniyle aralarında tartışma çıkması üzerine cinayeti işlediğini itiraf etti.
Bircan Dever Ünal’ın eşi tarafından hunharca öldürülmesi hem Tirol bölgesinde hem de Avusturya genelinde büyük infiale yol açtı. Sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi katili lanetleyen mesajlar paylaştı. Sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen eylemlerde kadın cinayetlerinin önlenmesi istendi. Kadın kuruluşlarının yaptığı açıklamaya göre Avusturya’da bu yılın ilk altı ayında 11 kadın, eşi veya yakınları tarafından öldürüldü.

Oğlunun gözü önünde öldürmüş

Oğlunun gözü önünde öldürmüş

Oğlunun gözü önünde öldürmüş

 

 

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