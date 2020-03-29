Oğlunun acısına 39 gün dayanabildi

37 YAŞINDAKİ oğlu Gökhan’ı memleketi Ağrı’da toprağa veren Behçet Gültekin oğlunun yanına defnedilecek. Frank Walter Steinmeier , Hanau’da 4 Mart’ta Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı kurbanları anma gecesine tekerlekli sandalyesiyle gelmişti. Saldırıdan sonra barış ve kardeşlik mesajı veren Behçet Gültekin, oğluyla ilgili şunları söylemişti: “İki tane oğlum vardı, ikisi de burada doğup büyümedir. Saldırı kurbanı 37 yaşındaki küçük oğlumdu ve daha bekârdı, benimle beraber duruyordu. Saat 22.00 civarı ben iş yerinden geçerken ona selam verdim. Birkaç arkadaşıyla orada oturuyorlardı, 2 dakika sonra öldürdüler, ayrılmamız 2 dakika sürdü. Ben inanmadım. Her hafta iki sefer Frankfurt Uni kliniğine gidip kemoterapi görüyorum, o beni götürüp getiriyordu, o bana tercümanlık yapıyordu. Eğer yaramaz bir çocuk olsaydı bunca zaman benimle yaşayamazdı. Çok yardımsever ve çok dindardır. Nişan yapacaktık nasip olmadı.”