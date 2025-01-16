Oğlunu öldüren Türk baba yeniden yargılanacak

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OLAY geçen yıl nisan ayında yaşanmıştı. Çocuğun velayet davasının devam ettiği dönemde aylardır oğlunu göremediğini söyleyen Hakan D., oğlunun kendisinde kaldığı bir gün gece uyurken odasına girdi. Mahkemede o sırada oğlunun uyuduğunu düşündüğünü söyleyen Hakan D., oğlunun birden “Baba” diye bağırması üzerine paniklediğini ve boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra kendisini de yaralayan baba, hastanede ameliyatla kurtarılmıştı. Bremen’de görülen duruşmada Hakan D.’nin yıllardır orta şiddette bir depresyonla mücadele ettiği belirtildi. Ayrıca mahkemede dinlenen bir uzman da Hakan D.’nin şizoaffektif bir bozukluk yaşadığını ve olası bir “beyin organik rahatsızlığı” ihtimalini dile getirdi. Cinayetten birkaç gün önce ilaçlarını kendi isteğiyle bıraktığı da mahkemede savunma tarafından dile getirildi.

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CEZAİ EHLİYETİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Savcılık o dönemde verilen 13 yıl hapis cezasına itiraz etti. Federal Yargıtay Hakan D.’nin karmaşık psikolojik durumunun mahkemenin yeterince derinlemesine incelemediği kanaatine vardı. Kararda “Bu durumların suç üzerindeki somut etkileri net değil” diyen Yargıtay, cezai ehliyetin bir kez daha gözden geçirilmesini istedi. Bremen Eyalet Mahkemesi’nin önümüzdeki süreçte davayı yeniden ele alması ve cezai ehliyetle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.