Oğlunu öldüren öz kızına sarıldı ve...

BİR çocuğu mezara, diğeri hapse giren anne, sarıldığı kızının kulağına, “Seni bekleyeceğim” diye fısıldadı. Duruşma öncesi ve sonrası gözyaşları döken, hayli bitkin ve yorgun görünen çaresiz anne, “Ben onun kötü bir şey yaptığını biliyorum. Ama bizler ona ikinci bir şansı vermek zorundayız” dedi. 15 yaşındaki sanık Oliwia, annesinin işe giderken kendisine teslim ettiği üç yaşındaki üvey kardeşini öldürmekten yargılanıyor.

Savcı, 6 Kasım 2019’da işlenen cinayetle ilgili sanığı, kardeşini düşmanlık ve kıskançlık duygularıyla öldürmekle suçladı. Oliwia’nın kardeşini planlayarak öldürdüğünü ve öldürmek için de hazırlık yaptığını iddianameye yazan savcı, “Cinayet gecesi internette bir kişinin nasıl öldürüleceğini araştırdı. Cinayeti işlerken hiç tereddüt etmedi” dedi.