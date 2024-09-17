Oğlunu kucağından hiç bırakmamış

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ALMANYA’nın Eberswalde kentinde cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında bir binanın alt katındaki berber dükkânında çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Tüm bina bir anda alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde Emine Çoban ile 4 yaşındaki Umut Can’ın cansız bedenlerine ulaştı. Polis ve itfaiye ekipleri bir yandan yangının çıkış nedenini araştırırken görgü tanıklarından da yardım istedi. Eşi ve oğlunu kaybeden Eyüp Çoban ise aklında bir sürü soru işaretleri olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeninin detaylı bir şekilde araştırılmasını talep eden Eyüp Çoban, AA muhabirine, şunları anlattı:

Eyüp Çoban

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İYİCE ARAŞTIRILSIN

“Ben Berlin’deydim, eve dönüyordum. Eberswalde’de tren istasyonunda indim, otobüs bekliyordum, geç olunca yürüyerek eve geçeyim dedim. Yolda bir arkadaş aradı, evde yangın olduğunu söyledi. Koşa koşa geldim, eve girmek istedim ama polis ve itfaiye izin vermedi. Çocuklarımın ismini verdim, listede benim çocukların ismi kurtarılanlar arasında yoktu. Bu yangın iyice araştırılsın. Elektrik tesisatından mı çıktı, nereden, neden çıktı araştırılsın. ‘Binanın alt katındaki berber dükkânı yanarken neden yandaki döner dükkân yanmadı?’ kafamdaki soru işareti bu. Allah kimseye evlat acısı vermesin.”

Adil Çoban

Sabah 04.00 sıralarında telefonla olaydan haberdar olduğunu belirten Urfalı Eyüp Çoban’ın amcası Adil Çoban ise şunları söyledi: “Biz vardığımızda binanın soğutma işlemleri sürüyordu. Bizi kesinlikle içeri almadılar. Çok üzgünüz. İtfaiye, yangında hayatını kaybeden Emine ile Umut’u alt kata inerken kucak kucağa bulmuş. Konunun aydınlatılacağına inanıyorum. Binada Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı aileler oturuyordu. Bina sahibi de Türk. Ön yargılı olmamak ama her ihtimali de değerlendirmek gerekiyor. Bina ahşap, berber dükkânı da tadilattaydı. Yangın tesisattaki sorundan mı kaynaklandı yoksa başka bir şeyden mi yapılacak araştırmalardan sonra belli olacak.”

Yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ile Umut Can Çoban’ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderilecek.