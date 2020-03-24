'Oğlum suçluysa, cezasını çeksin'

Real Madrid'in Sırp yıldızı corona virüs karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya. 22 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de orataya çıkan corona virüs sonrası kendisini izole etme süresinden önce ülkesine gitti. Kız arkadaşının doğum günü nedeniyle Sırbistan'a uçan Jovic'e tepkiler geldi. Ülke başbakanı Ana Brnabic, "Kötü örnek olan birçok futbol yıldızımız var. Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uymadan, evlerine dönme peşindeler" tepkisini göstermişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi daha sert oldu ve oyuncunun evden çıkması durumunda tutuklanacağını belirterek, "Evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Yaptığından pişmanlık duyuyordur ancak insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim" açıklamasını yapmıştı. Oğluna gelen tepkileri değerlendiren Jovic'in babası Milan Jovic Puls Online'e konuşt ve "Luka 2 testten geçti ve

bunların ikisi de negatifti. Bunun için Sırbistan'a geldi. Bu büyük bir suçmuş gibi görünüyor. Eğer cezaevine gitmesi gerekirse, gitsin" diye konuştu. Suç olması durumunda Sırbistan başbakanı ve cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğunu kaydeden Milan Jovic, "Ortada bir suç olsaydı cezayı desteklerdim. Ancak Belgrad'a geldi ve evinde oturdu. Kız arkadaşı Sofia hamile. Medyada ikisinin de eğlendiği bazı fotoğraflar var; ancak bunlar daha önce İspanya'da çekilmişti" ifadelerini kullandı.

Jovic ise instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendilerinin ana konu olmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı;

"Dünyadaki ve ülkemizdeki durumun çok zor bir hale gelmesinden bu yana, öne çıkmalı ve halkıma destek çıkmalıyım. İlk olarak, bu krizin kahramanları, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarından önce ana gündem maddesi olmaktan dolayı çok üzgünüm. İspanya'dayken corona virüs testimin negatif çıkmasının ardından Sırbistan'a gelerek halkıma yardım ve destek vermeye, aileme daha yakın olmaya karar verdim. Sırbistan'a geldiğimde de bir testten geçtim o da negatif çıktı. Bazı insanların kendini izolasyona alma konusunda bana tam olarak bilgi vermemeleri şanssız bir durum. İspanya'da eczaneye veya markete gidebiliyorsun. Bu orada sorun olmuyordu. İnsanlardan özür diliyorum ve umarım bunu hep birlikte hallederiz. Birlikte hareket edelim ve Sırbistan'ı destekleyelim."