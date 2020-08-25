Öfkeli Polonyalı dehşet saçtı

POLİSTEN edinilen bilgiye Polonyalı saldırgan birlikte yaşadığı sevgilisiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce yatak odasında genç kadını dövmeye başladı. Oturma odasında bulunan kadının ablası gelen çığlıklar üzerine kardeşinin yardımına koştu. Buna sinirlenen saldırgan mutfaktan aldığı bıçakla bu kez çocuk ve ablasına da saldırdı. Üç kişiyi de çeşitli yerlerinden bıçakladı. Abla ağır yaralı olarak evden çıkmayı başardı ve komşulardan yardım istedi. Olay yerine çağrılan polis ve ilk yardım ekipleri, iki kız kardeşi ve küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine ve kafasına aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralı olan ablanın hayati tehlikesi bulunuyor. Polis saldırganı sığındığı bir tanıdığının evinde kıskıvrak yakaladı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan saldırgan, üç kişiyi öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak cezaevinıe kondu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.