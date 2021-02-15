‘Öfke şiddete dönüşebilir’

KISITLAMALARIN özellikle ekonomik olarak birçok girişimciyi zor durumda bıraktığını belirten Kubicki, hükümetin söz verdiği finans desteğinin gecikmesinin insanları sıkıntıya soktuğunu söyleyerek, “Öfkenin şiddete dönmesinden korkuyorum” dedi. Kubicki online katıldığı siyasi tartışma programında Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’i eleştirdi.

‘BAKAN İSTİFA ETMELİ’

Ekonomi Bakanı Altmaier’i istifaya davet eden Kubicki, “Bu sorumluluğu alan başka bir insanın olması ülke için daha hayırlı olur” dedi. Meclis Başkan Yardımcısı Kubicki, yardım başvurularının gecikmeli gönderilmesinin sorun yarattığını belirtirken, “Bugün korona yardımlarının üçüncü bölüm ek yardım için başvuranlar en erken mart ayında destek alabilecek” diye konuştu. Kubicki, hükümetin yaptığı hataların tüm siyasilere çıkarıldığına da dikkat çekti. Kubicki, sokaktaki normal insan için muhalefetin de yapılan hatalardan dolayı sorumlu göründüğünü belirtti.