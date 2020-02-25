Ödünç kemanla Almanya’da konser verdi

ANTALYA’da oturan Meltem ve Sinan Cem Takmaz çiftinin kızı Cansu Sara, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Cansu, öğretmeninin yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına girdi. Sınavları kazandıktan sonra da öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarın yarı zamanlı 6’ncı sınıf öğrencisi Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece aldı. Mart 2017’de ‘Uluslararası Harmony Yarışması’nda ikincilik, Nisan 2017’de ‘Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması’nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, Mart 2019’da ‘4’üncü Paris International Music Competition Yarışması’nda ikincilik, Nisan 2019’da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, Kasım 2019’da ‘Kamerton- Soloist International Competition for Performing Arts Yarışması’nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrasıyla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Son olarak Aralık 2019’da düzenlenen Stage 4 Kids Festivali ön elemelerinde 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, Almanya’nın Hamburg kentinde şubat ayında konser verme hakkı elde etti. YENİ KEMAN SİPARİŞİ VERİLDİ

Kendi kemanı olmadığı için kuzenlerinin ve öğretmeninin kemanlarıyla yarışmalara ve konserlere hazırlanan, sponsor desteği bulamadığı için Erivan’daki konsere gidemeyen Cansu Sara Takmaz, Hamburg’da 16 Şubat’taki konsere kendi imkânlarıyla gitti. Hamburg’da Laeiszhalle’de düzenlenen 5’inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali’nde sahneye çıkan ve keman solist kategorisinde konser veren Cansu Sara Takmaz, Almanya’da Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı. Cansu’nun konserlerini ödünç kemanla vermesine üzülen anneannesi Nevin Zehra Zeren (74), torununa taksitle keman almaya karar verdi ve 35 bin TL’lik sipariş verildi. Cansu’nun anneannesinin alacağı kemanla 9 Mart’ta yeni konser vereceği öğrenildi.