Ödüllü Türk bankacıya akılalmaz kumpas

#Köln#Türk Bankacı#Veysel Ayvaz
Ödüllü Türk bankacıya akılalmaz kumpas
Ağustos 31, 2025 09:23

Veysel Ayvaz, (50) Almanya’da ünlü bir bankanın Köln’deki şubesinde göreve başladı. Yıllardır tutturulamayan hedef rakamına kısa zamanda ulaşan Türk banka çalışanı müdürü tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Kararlı çalışkan iş disipliniyle çıtayı yükselten Türk bankacı Ayaz, NRV eyaletinin başkenti Düsseldorf’ta aynı bankanın daha büyük şubesine tayini yapıldı. İşte ne olduysa Köln’deki işi bırakıp Düsseldorfa gitmesiyle Veysel Ayazın başı ağrımaya başladı.

Çünkü tayin işinden hoşlanmayan eski banka müdürü Veysel Ayaz’ın ısrarla geri dönmesini istiyordu. Üstelik başarı grafiğinden haberdar olan aynı bankanın Köln’deki diğer şubelerinden de beraber çalışma teklifi alıyordu. İşine odaklanan Veysel ise yeni şubesinde de bir yılda hedeflenen rakamı üç ayda yakalayınca kısa zamanda Düsseldorf şubesinin de gözdesi oldu.

Hikayenin devamını Türk bankacı Veysel Ayaz gazetemize şöyle anlattı. Köln şubesinde müşteri ilişkilerinden kasaya özel danışmanlıktan pazarlamaya kadar bankanın tüm departmanlarında başarıyla görev yaptım. Yabancı olmam sebebiyle yüküm oldukça ağırdı. Ancak şubenin yükünü taşıyamaz oldum hakaret mobbing her türlü baskıyla bunaldığım için Düsseldorf şubesine gittim. Bunu kabullenemeyen eski müdürümün “geri dön” ısrarlarına cevap vermeyince beni müşterimiz dahi olmayan özel hayattan bir kişiyi kullanarak bana kişisel veriyi kullanma bahanesiyle bana çıkış verdirdi.

Ben böyle bir veri kullanma (Datenschutz) olayında ne kendime ne başkasına bir menfaat sağlamadım. Sadece bahse konu olan kişinin bir başkası tarafından “ banka hesabını boşaltma” endişesiyle zaman zaman hesabını kontrol talebi doğrultusunda bir süre giriş çıkış yaptım. Bu olayda zaten eski bir tarihteydi. Kaldı ki buna benzer talebi bankam bir başka kişi için benden istemiş dediklerini de yapmıştım. Ki bunu bağlı bulunduğum sendikaya aynı şekilde söyledim.

Eski müdürümün şahsi kaprisi yüzünden bu ayın sonuna kadar iş akdime son vermek istiyor. Bende hukuki mücadelemi sürdüreceğim olayı mahkemeye intikal ettirdim “ dedi.

