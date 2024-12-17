ODTÜ’lüler Hamburg Belediye Sarayı’nı gezdi

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BAZILARI uzun zaman önce, bazıları ise nitelikli iş gücü yasası imkânları kapsamında kısa bir süre önce Hamburg’a gelmiş olan ODTÜ’lüler, Yılmaz’dan Almanya eyalet sistemi ve Hamburg tarihi hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Eski belediye sarayının 1842’deki büyük yangına kurban gitmesi üzerine 1886-97 yılları arasında inşa edilen 8 bin metrekare üzerine kurulu, küçüklü-büyüklü 8 bin 647 salonu ve odası bulunan görkemli binanın belediye başkanlığının yanı sıra Hamburg Eyalet Parlamentosunu da içinde barındırdığına işaret eden Güngör Yılmaz, “İkinci Dünya Savaşı’nda Hamburg çok yoğun hava bombardımanına uğramasına rağmen, şans eseri bu tarihi belediye sarayı savaşta hasar görmedi” dedi.





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EN ÇOK TÜRKİYE KÖKENLİ VEKİL HAMBURG’DA

Eyalet sistemiyle yönetilen Almanya’da her eyaletin kendi parlamentosunun bulunduğunu ifade eden Yılmaz, 123 sandalyeli Hamburg Eyalet Parlamentosu’nda farklı partilerden 13 Türkiye kökenli milletvekilinin görev yaptığını kaydetti. Bu rakam ile eyalet arasında en çok Türkiye kökenli vekilin Hamburg’da olduğunu kaydetti. Hamburg’un tarihi boyunca özerkliğine düşkün olduğuna dikkat çeken Güngör Yılmaz, bunun belediye sarayındaki işlemelerde, tablolarda ve her detayda vurgulandığını belirtti.