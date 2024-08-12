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ÖDP, Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

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#Almanya#Ekolojik Demokrat Parti (ÖDP)#AVRUPADAN HABERLER
ÖDP, Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 13:35

Almanya’da Yeşiller’in doğa korunması politikasını yeterli bulmayanların 1982 yılında kurduğu Ekolojik Demokrat Parti (ÖDP), Bavyera Seçim Yasası’nda değişiklik yapılması için harekete geçti.

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Anayasa Mahkemesi’nin, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin, genel seçimlerde 3 adayı en fazla oy alan partilerin yüzde 5 barajını aşamasa bile Federal Meclis’te temsil edilmesini içeren yasanın iptali planının anayasaya aykırı olduğu kararı üzerine, ÖDP bundan cesaret alarak Bavyera Seçim Yasası’nda da benzer değişikliğe gidilmesini istedi. Kuruluşundan beri federal düzeyde de eyaletlerde de hiçbir zaman yüzde 5 barajını aşamayan ÖDP, Bavyera’da yüzde 5 barajını aşamayan partilerin de en fazla oy alan adaylarının eyalet parlamentosuna girme yolunun açılması için Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.

‘HAKSIZLIK EDİLİYOR’
Bavyera’da daha önceki yıllarda gerçekleşen bazı referandumlara öncülük eden ve başarılı da olan ÖDP yöneticileri, Almanya’daki 16 eyaletin çoğunda 3 adayı en fazla oy alan partilerin yüzde 5 barajını aşamasalar bile eyalet meclisine temsilci gönderdiklerini hatırlatırken, “Bavyera’da çok açık bir biçimde küçük partilere haksızlık edilmektedir. Bu haksızlık giderilmelidir. Federal Anayasa Mahkemesi bu haksızlığa son verecektir” açıklamasında bulundular.

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#Almanya#Ekolojik Demokrat Parti (ÖDP)#AVRUPADAN HABERLER

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