MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOcean Viking tahliye için yanıt bekliyor
GeriAvrupa Ocean Viking tahliye için yanıt bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 09.07.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Ocean Viking tahliye için yanıt bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ocean Viking tahliye için yanıt bekliyor

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz’e ait Ocean Vikings gemisinin, Akdeniz’de kurtardığı 572 düzensiz göçmenle güvenli liman bekleyişi sürüyor.

OCEAN Viking gemisi, Akdeniz’de 1 Temmuz’dan beri yürüttüğü operasyonlarda kurtardığı 572 kişinin güvenli limana tahliyesi için bölgeye en yakın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler olan İtalya ve Malta’ya yaptığı çağrılara halen olumlu yanıt alamadı. SOS Akdeniz’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gemideki zor duruma dikkat çekilerek, “572 kişiyi karaya çıkarmak için halen bize verilmiş güvenli bir liman yok. Durum her geçen saat daha da kötüye gidiyor. Sağlık ekibimiz psikolojik vakaların arttığını bildiriyor. Yaz sıcağında güvertedeki tansiyon yükseliyor” ifadeleri kullanıldı. STK, ayrıca yaptığı açıklamada da akut psikolojik sıkıntı içindeki göçmen bir erkeğin dün akşam saatlerinde denize atladığını bildirdi. SOS Akdeniz’in açıklamasında, psikolojik sıkıntılara ek olarak gemidekiler için gıda sıkıntısının başlamak üzere olduğuna dikkati çekilerek, “24 saatlik gıda stokumuz var. Cumartesiden itibaren hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılayamayacağız” denildi. SOS Akdeniz’in şu ana dek 5 kez güvenli liman çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Avrupa ülkelerine denizde kurtarılan insanlara hızlı bir şekilde güvenli liman temin edilmesinin sadece ahlaki bir yükümlülük olmadığı aynı zamanda yasal bir görev olduğu hatırlatıldı.

Ocean Viking tahliye için yanıt bekliyor

Ocean Viking tahliye için yanıt bekliyor
ORTA AKDENİZ’DE GÖÇNMEN SORUNU
Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Bahar ve yaz aylarında, deniz ve hava koşullarının iyi seyretmesi sebebiyle söz konusu güzergâhta göç hareketliliği yoğunlaşıyor. Söz konusu bölgede, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin kurtarma operasyonu yapmaması sebebiyle son birkaç yıldır Avrupalı STK’ler arama-kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi