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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Ocak-Eylül 2020’de satışları yüzde 61 düştü

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Ocak-Eylül 2020’de satışları yüzde 61 düştü
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Almanya’da seyahat hizmeti veren şirketlerin ciroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Ocak-Eylül 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nden (Destatis) yapılan açıklamada, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile rezervasyon hizmeti sağlayıcılarının gelirlerindeki en büyük düşüşün, Kovid-19’un ilk dalgasının yaşandığı nisan-haziran döneminde olduğu belirtildi. Nisan-Haziran 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 daha az satış olduğu aktarılan açıklamada, düşüşün üçüncü çeyrekte biraz zayıfladığı, temmuz-eylül döneminde ise satışların yıllık yüzde 75 gerilediği bildirildi.

Ocak-Eylül 2020’de satışları yüzde 61 düştü
Almanya’da koronavirüs krizi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan seyahat acenteleri ve tur operatörleri zaman zaman hükümeti protesto gösterileri düzenlemişti.
Ocak-Eylül 2020’de satışları yüzde 61 düştü

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