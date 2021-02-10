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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 10.02.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Ocak ayında ölümler arttı

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Ocak ayında ölümler arttı
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Almanya’da Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, ocak ayındaki ölümler son 4 yılın ortalamasına göre yüzde 18 artış gösterdi.

ÖZELLİKLE koronavirüsün ne kadar ciddi tehdit oluşturduğunun tespit edilmesi açısından istatistik dairesinin bu yöndeki verileri önem kazandı. İstatistiklere göre Almanya’da bu yıl ocak ayında 103 bin 804 kişi hayatını kaybetti. Son dört yılın ocak ayı ortalamasına göre 15 bin 925 daha fazla ölüm kayıtlara geçti. Özellikle 80 yaş üstü ölümlerde ciddi artış görüldü. Bu yaş gurubunda ölüm oranı yüzde 29 arttı.

 

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